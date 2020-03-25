Пожарные более шести часов тушили жилой дом в Одессе. Есть пострадавшие

Одесские спасатели более 6 часов боролись с огнем в шестиэтажном жилом доме в микрорайоне Вузовский на Люстдорфской дороге, 140/1.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пожар вспыхнул в квартире на 6 этаже 6-этажного дома.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» 27 марта в 2:57.

В 3:42 в связи с угрозой распространения пожара номер вызова повышен до второго ранга.

50 жителей дома самостоятельно покинули здание во время тушения пожара.

В 07:00 пожар был локализован и в 09:42 ликвидирован на площади 400 м2.

От ГСЧС привлечено 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.

Замглавы областной ГСЧС Александр Крицкий сообщил, что при тушении пострадали два спасателя. Они отравились дымом. Один из пожарных находится в реанимации, состояние средней тяжести, – сообщил Александр Крицкий.

Он отметил, что спасатели потратили много времени на то, чтобы убрать припаркованные машины и подвести технику к месту тушения. Также он отметил, что в квартире, где произошло возгорание, очень много мусора, и проникнуть туда было невозможно.