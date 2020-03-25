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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Минздраве назвали статистику заражений коронавирусом по возрасту

Категория: Новости / История и общество

В Минздраве назвали статистику заражений коронавирусом по возрасту

Почти 38% тех, кто заразился коронавирусом в Украине, люди в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Согласно анализу Минздрава, по возрастным группам больше заболевшие коронавирусом распределились так: 38% люди в возрасте от 30 до 49 лет, 17% составляют украинцы 50-65 лет, 17% - от 18 до 29 лет и только 6% - украинцы, возраст которых 65 лет и больше.

Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения и правительства, выполняет карантинные мероприятия и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49-ти лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации,
- отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, всего в Украине официально зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Также известно о 5 летальных случаях: 2 в Ивано-Франковской области и по одному в Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях.

 



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