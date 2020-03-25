Украинцев просят своевременно платить за коммуналку, несмотря на карантин

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев призвал украинцев сознательно относиться к потреблению коммунальных услуг и своевременно их оплачивать, несмотря на законодательные послабления сроков оплаты на период введенного в стране карантина, для стабильной работы отрасли.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития громад и территорий, передает УНИАН.
Отмечается, что принятый Верховной Радой 17 марта закон, направленный на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни, предусматривает беспрерывное осуществление поставок тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами, а также услуги по управлению многоквартирным домом. А также предоставляет гражданам Украины определенные отсрочки в сроках оплаты за коммунальные услуги в период действия карантина и 30 дней после его отмены.
Несмотря на принятые послабления по оплате коммунальных платежей, Чернышев подчеркнул важность своевременной их оплаты и рационального потребления. Ведь, коммунальные услуги и их качественное предоставление становятся все более актуальными вопросами, особенно сейчас, в режиме чрезвычайной ситуации.
По информации пресс-службы, сейчас все предприятия, организации и учреждения жилищно-коммунальной сферы работают в обычном режиме. Министр также призывал всех граждан быть сознательными и поддерживать друг друга в этот нелегкий период. В частности, помогать пожилым людям платить за жилищно-коммунальные услуги онлайн.
Напомним, что 17 марта депутаты Верховной Рады приняли ряд законов, которые вносят изменения в действующие нормы законодательства для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Кабинет министров на заседании 25 марта продлил карантин в Украине до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.