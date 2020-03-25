Одесса получила 10 тысяч тестов на коронавирус

Сегодня, 27 марта, в Одессу поступили 10 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса COVID-19 производства Великобритании.

Данные тесты на коронавирус разрешены к применению в Украине и имеют все необходимые сертификаты соответствия. Принципиальное отличие данных тестов от тест-систем других производителей заключается в том, что для диагностики можно использовать как венозную кровь, так и капиллярную из пальца, это упрощает и повышает безопасность обследования.

Тест-системы закуплены по ускоренной процедуре за средства городского бюджета Одессы, передает пресс-служба мэрии. Общая сумма финансирования составила 3,25 млн гривен.

Таким образом, Одесса стала одним из первых городов Украины, обеспечившим своих жителей доступной и быстрой диагностикой коронавируса COVID-19 за счет муниципального бюджета.

Решение о необходимости тестирования на коронавирус принимается врачом. Тестирование проводится исключительно по медицинским показаниям в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению коронавирусной болезни COVID-19.

При появлении симптомов острой респираторной инфекции в первую очередь необходимо позвонить своему семейному врачу.

Также в Одессе работает «горячая линия» по вопросам коронавируса:

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.