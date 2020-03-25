Венедиктова рассказала о делах Стерненко, Гандзюк и о своей декларации

Об этом глава ГПУ Ирина Венедиктова написала на Facebook, сообщает Depo.ua

Дело Стерненко. Было в подследственности Нацполиции. Передано в СБУ в связи с неэффективностью. Поскольку этот вопрос был озвучен народным депутатом в зале заседаний Верховной Рады Украины и на совещании с МВД и Нацполом, мы говорили об эффективности деятельности, говорили об основаниях и истории вопроса. Акцент был сделан на работе правоохранителей. Именно об этом говорили и активисты. Не надо искажать информацию и разгонять как еще один "реванш",

– заявила генпрокурор.

"Отстранение Трепака от дела Гандзюк". По новому распределению обязанностей департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Симоненко Алексея Юрьевича. За Виктором Николаевичем остаются те важные дела, которые он проводил. О чем мы с ним разговаривали сегодня утром. И это его решение, если он решит отойти. Группа прокуроров в деле остается та же

,– заверила Венедиктова.

"Дорогие часы генпрокурора". Я подаю декларации очень много лет. Я сознательно перешла в публичную плоскость. И я каждый день критически оцениваю, что и где я говорю, с кем и как я общаюсь, как я выгляжу по сути и по форме. Все продумано до мелочей. Мне нечего скрывать. Все вещи, которые подпадают под декларирование, - все задекларировано

,– заключила глава ГПУ.

Отметим, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака ото всех резонансных дел, расследованием которых он занимался. В частности, речь идет и о деле херсонской активистки Екатерины Гандзюк.