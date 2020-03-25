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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Мексиканец во время карантина послал пса в магазин (фото)

Категория: Новости

Мексиканец во время карантина послал пса в магазин (фото)

Мексиканец отправил собаку в магазин за покупками из-за самоизоляции. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Житель Мексики придумал способ не покидать самоизоляцию из-за коронавируса и "ходить" по магазинам. В магазин мужчина якобы посылает своего пса породы чихуахуа.

На снимках мужчина показал, как пишет записку и крепит ее к ошейнику собаки вместе с деньгами. Мексиканец отметил, что пес немного нервничал, когда шел в магазин, но справился.

Мужчина написал в записке: "Пожалуйста, продайте моей собаке немного чипсов Cheetos. Нужны оранжевые, а не красные, те слишком острые. 20 долларов у нее на ошейнике. Внимание: будете обижать собачку - укусит".

На кадре видно, что пачка чипсов достаточно велика для маленького пса.

 


Источник: Корреспондент.net



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