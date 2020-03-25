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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

101-летний итальянец пережил коронавирус

Категория: Новости / История и общество

101-летний итальянец пережил коронавирус

В итальянском городе Римини поправился 101-летний мужчина, заболевший коронавирусом.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссілкой на итальянские СМИ.

 

 

Он справился. Семья забрала его домой. Это учит нас тому, что даже в 101 год наша судьба не предрешена,
- заявила заместитель мэра Римини Глория Лизи.

Этот человек, которому больше ста лет, дает нам надежду на будущее в то время, когда каждый день в печальных хрониках нам механически рассказывают о вирусе, больше всего затрагивающем пожилых,
- добавила Лизи.

Пациент, чье имя не разглашается, провел в больнице чуть больше недели. Он родился в 1919 году, когда в мире была зафиксирована одна из самых массовых пандемий гриппа - "испанка". Тогда заболели 29,5% населения Земли, умерло, по разным данным, от 2,7до 5,3% жителей планеты.



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