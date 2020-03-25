Сплоченность и сотрудничество – единственный способ одержать победу в борьбе с эпидемией в глобальном масштабе

26 марта на саммите лидеров «Группы двадцати» по COVID-19 председатель КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество укрепить уверенность, объединить все усилия для противостояния эпидемии, чтобы совместно одержать победу в этой борьбе с эпидемией. Международное сотрудничество и международная координация – это ключевые слова, на которых акцентировал внимание Си Цзиньпин в своей речи. Чтобы противостоять эпидемии и одержать победу в ожесточённой борьбе с ней, международное сотрудничество и координация являются единственным и необходимым выбором международного сообщества.

В течение некоторого времени под воздействием унилатерализма и торгового протекционизма международное сотрудничество и международная координация почти достигли некоего тупика. Американский журнал «Time» полагает, что в отсутствии глобального сотрудничества ксенофобия, изоляция и недоверие оказали негативное влияние на международное сотрудничество, и тем самым обострили эпидемическую ситуацию. С начала вспышки эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа некоторые политики и СМИ западных стран с идеологическими предрассудками, игнорируя усилия Китая по борьбе с эпидемией, оклеветали Китай. По мере распространения эпидемии некоторые западные страны запретили экспорт медицинского оборудований и препаратов. К тому же, некоторые страны с целью переложить все свои проблемы на других, предпочитали закрывать глаза на факты и вешать на другие страны ярлыки. Эти ошибочные действия создали ряд помех для совместной борьбы международного сообщества с коронавирусом нового типа.

Председатель американского Фонда Куна Роберт Лоуренс Кун заявил: «Вследствие быстрого распространения пандемии мир глубоко осознал реальное значение предложенной Китаем концепции «сообщества единой судьбы», так как страны мира стремятся к усилению сотрудничества, прекращению эпидемии, стабилизации экономики и завоеванию совместной победы». На только что состоявшемся саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин вновь подтвердил, что, придерживаясь концепции «сообщества единой судьбы», Китай как никогда готов делиться своим передовым опытом, проводить совместные исследования и разработку препаратов и вакцин, а также оказывать посильную помощь странам, пострадавшим из-за растущей вспышки эпидемии. В критический момент Китай практическими действиями разъясняет взаимовыгодную концепцию глобализации и сущность создания сообщества единой судьбы человечества.

Мы уверены, что в этой борьбе между человечеством и вирусом страны всего мира непременно одержат окончательную победу ради нашего прекрасного будущего.