 
Информация к новости
  • Просмотров: 88
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Зеленский поднял вопрос о реструктуризации долгов Украины на переговорах с МВФ

Категория: Новости / Политика

Зеленский поднял вопрос о реструктуризации долгов Украины на переговорах с МВФ

Президент Владимир Зеленский на переговорах с Международным валютным фондом поднял вопрос о реструктуризации долгов Украины. Об этом он заявил журналистам в пятницу после заседания фракции "Слуга народа", сообщает "Интерфакс". "О реструктуризации долгов и переносе сроков (выплаты долгов - ред.) мы также говорили", - сообщил президент. По его словам, МВФ еще не дал ответ по поводу указанных вопросов.

Напомним, 27 марта Зеленский заявил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении программ до 8 млрд долларов.

Источник: 112.ua


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать