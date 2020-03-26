Зеленский поднял вопрос о реструктуризации долгов Украины на переговорах с МВФ

Президент Владимир Зеленский на переговорах с Международным валютным фондом поднял вопрос о реструктуризации долгов Украины. Об этом он заявил журналистам в пятницу после заседания фракции "Слуга народа", сообщает "Интерфакс". "О реструктуризации долгов и переносе сроков (выплаты долгов - ред.) мы также говорили", - сообщил президент. По его словам, МВФ еще не дал ответ по поводу указанных вопросов.

Напомним, 27 марта Зеленский заявил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении программ до 8 млрд долларов.