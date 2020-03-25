Жизнь после эпидемии изменится сразу на трех уровнях, - Руслан Бортник

Директор Украинского института политики Руслан Бортник в своём интервью оценил тренды текущей ситуации, которые станут значимыми для всего мира после эпидемии и экономического кризиса. 00:45 - Любой кризис - это лучшее время для политтехнологов 3:15 - Если кризис прогнозирован, то это не кризис 3:35 - Советую книгу Шваба 4:45 - Пандемия стала оружием против неолиберальной глобализации 5:25 - Есть риск разрушения всей старой военно-политической архитектуры 8:00 - Экономика станет ещё более автоматизированной 10:00 - Мы видим отказ от множества реформ и усиление государства 11:35 - Серьёзные трансформации рынка труда 14:10 - Семьи будут изолироваться 17:35 - Границы снова станут реальными 18:15 - Силовики в политике получат больше влияния 20:15 - В США стали активно говорить о безусловном доходе 24:30 - Каким мир будет послезавтра? 25:20 - Мир станет беднее и менее свободным 26:10 - Нас ждёт сильный отходняк после кризиса 30:05 - Брексит создал более выгодные условия для Британии 30:50 - Третьей мировой войны не будет 32:15 - Ключевой враг всех стран - это вирус и экономический кризис 33:10 - Сильные будут подминать слабых 36:35 - Время классических союзов проходит 37:45 - Многим украинцам придётся вернуться домой 41:00 - "Джокеризация" бунтов 43:10 - Изоляция на региональном уровне - тренд ближайших лет 44:00 - Децентрализацию ещё можно откатить Интервью провёл Сергей Алушкин. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на нас: в YouTube: https://www.youtube.com/user/TVUKRLIFE в Telegram: https://t.me/tvukrlife в Instagram: https://instagram.com/ukrlife.tv в Facebook: https://www.facebook.com/Ukrlife.tv/ UKRLIFE.TV - это события политики, экономики и культуры в комментариях экспертов, аналитиков, общественных активистов, журналистов, действующих лиц украинской жизни. Вы можете помочь нашему каналу из любой страны мира, используя эту ссылку: https://privatbank.ua/ru/sendmoney?pa... или став нашим "патроном" на https://www.patreon.com/ukrlife