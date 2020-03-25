В Украине нет оснований контролировать соблюдение гражданами карантина, - Геращенко

Правовых оснований контролировать соблюдение карантина гражданами на данный момент в Украине нет. Об этом в эфире "112 Украина" заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, такая необходимость, возможно, появится, если количество заболевших коронавирусом будет значительно большим, чем сейчас.

"На сегодняшний момент у нас нет правовых оснований, закона, которые бы это (контроль за соблюдением карантина, - ред.) позволяли. Но если у нас также будет заболевших десятки тысяч людей, то тогда нам надо будет идти по пути цивилизованных стран, Южной Кореи, Сингапура, Польши, которые используют электронное приложение для того, чтобы граждане не приближались один к другому. Это нужно в интересах самих же граждан. От этого зависит жизнь людей", - сказал Геращенко.

Ранее в МВД сообщали, что если эпидемия коронавируса будет быстро распространяться, в Украине могут быть приняты дополнительные спецмеры, такие как контроль местоположения с помощью технических средств. Сейчас с каждого украинца, который возвращается из-за границы, берут подписку о самоизоляции в течение 14 дней.

Также в Киеве в каждом автобусе и троллейбусе ездят по два сотрудника полиции и Национальной гвардии для того, чтобы предупреждать конфликты и хулиганство, которые были в первые дни. И принято постановление о том, что полиция на НГУ взяли под охрану все медицинские учреждения, где проводятся тестирование на коронавирус, чтобы избежать конфликтов.

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