США выделят Украине 1,2 млн долл на борьбу с коронавирусом, - посольство

США предоставляют Украине 1,2 млн долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусу. Об этом сообщило посольство Украины в США на Facebook.

Эти деньги будут направлены на подготовку лабораторных систем для выявление заболевания коронавирусом, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 и т.д.

Отдельные страны начнут получать средства от США с 3 апреля.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Украине возросло до 310 человек.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Украине на месяц был продлен карантин, ЧС была объявлена по всей стране.