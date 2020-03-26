Если в доме нету денег…

И все с единственной благой целью — пережить приближающийся глобальный финансовый кризис. То, что именно так будет можно к бабке не ходить. Именно так, под лозунгом “приватизации прибыли и национализации убытков” прошли почти 30 лет Независимости. И какой же смысл менять этот единственно стабильный и устоявшийся в Украине modus vivendi?

Поэтому государству лучше уже сейчас готовиться к потоку писем а-ля “Здравствуйте. Никогда не обращался за помощью, но сейчас после покупки виллы настала финансовая пропасть…” и подпись “Ринат”. Это тот нередкий случай, когда нет смысла изобретать велосипед, и обратиться к опыту цивилизованных стран. В конце концов, проблема бизнеса, клянчащего у государства “папа, дай денег” — не чисто украинское изобретение. Другой вопрос, что в разных местах ее решают по-разному.

Например, в США уже начали готовиться к потоку желающих присосаться к бюджетной соске. В Палату представителей на прошлой неделе внесли билль, которые описывает не только механизмы госпомощи крупному бизнесу, но и систему ответственности последнего.

Американским корпорациям, которые получат ссуды из казны, будет запрещено доставать федеральное правительство своими лоббистскими инициативами. Законопроект запрещает корпорациям выплачивать бонусы своим руководителям либо какую-либо компенсацию уволенным руководителям до тех пор, покуда они не погасят свои долги перед федеральным правительством. Будущий билль также запрещает корпорациям, получающим ссуды на чрезвычайную помощь, выкупать собственные акции или выплачивать дивиденды акционерам.

В данном случае Штаты пытаются перевернуть позорную страницу истории, когда после спасения банков в 2008 году, автогигантов — в 2009-ом, этим бедолагам не запретили содержать лоббистов в Вашингтоне. В итоге General Motors, Chrysler, JPMorgan Chase и Wells Fargo продолжали проталкивать свои интересы в федеральном правительстве, что было очевидным конфликтом интересов. Как если бы Вы явились в банк, выдавший Вам кредит, и удобно устроившись в кабинете предправления, стали бы у него настойчиво требовать изменить отдельные пункты уже подписанного договора в свою пользу.

Крупный американский бизнес уже бьется в истерике и аппелирует к тому, что предложенный законопроект нарушает Первую поправку к Конституции, которая в целом гарантирует свободу слова и в частности — право корпораций подавать петицию правительству для удовлетворения жалоб.

Однако, подобная линия защиты откровенно не пляшет в современной Украине. Мы все прекрасно помним, как прошлой осенью два умудренных менеджера, десятилетиями управлявших телевизионными холдингами Коломойского и Пинчука пытались похоронить эту самую свободу за плинтусом. Фактически под единственным предлогом: “мы — воюющая страна”.

Спустя полгода мы все в той же воюющей стране. И значит пришло время расплачиваться за ошибки молодости.

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