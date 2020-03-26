 
Информация к новости
  • Просмотров: 116
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В США цена на нефть стала отрицательной

Категория: Новости / Экономика и финансы

В США цена на нефть стала отрицательной

 

 

Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на нефть Wyoming Asphalt Sour. По этой цене компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать своим потребителям за каждый баррель, выгруженный из хранилищ.  Wyoming Asphalt Sour — сернистая нефть, добываемая в штате Вайоминг. Эту марку используют для производства битума и асфальта, но из-за высокого содержания серы, ее сложно перерабатывать, что влияет на ее стоимость. "Эта нефть не имеет выхода к морю, поэтому у нее нет покупателей. В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти на минус", - отметила аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи.

Нефтяные трейдеры допускают, что вскоре с подобной проблемой могут столкнуться и другие производители в США, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство, заявляет издание. Также в Северной Америке уже несколько сортов нефти, такие как Canadian Western Select и Oklahoma Sour опустились до 4,6 дол, 6,75 дол за баррель соответственно.

 

источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать