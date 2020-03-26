В США цена на нефть стала отрицательной

Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на нефть Wyoming Asphalt Sour. По этой цене компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать своим потребителям за каждый баррель, выгруженный из хранилищ. Wyoming Asphalt Sour — сернистая нефть, добываемая в штате Вайоминг. Эту марку используют для производства битума и асфальта, но из-за высокого содержания серы, ее сложно перерабатывать, что влияет на ее стоимость. "Эта нефть не имеет выхода к морю, поэтому у нее нет покупателей. В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти на минус", - отметила аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи.

Нефтяные трейдеры допускают, что вскоре с подобной проблемой могут столкнуться и другие производители в США, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство, заявляет издание. Также в Северной Америке уже несколько сортов нефти, такие как Canadian Western Select и Oklahoma Sour опустились до 4,6 дол, 6,75 дол за баррель соответственно.

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