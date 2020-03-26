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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Хомчак назначен главнокомандующим ВСУ

Категория: Новости

Хомчак назначен главнокомандующим ВСУ

Соответствующее решение принял президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Военными силами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в субботу, 28 марта.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

При этом появился указ, в соответствии с которым Хомчак был уволен с должности начальника Генерального штаба.

"Освободить Хомчака Руслана Борисовича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №124/2020.

 

Напомним, 28 марта Зеленский назначил генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Отметим, что разделение должностей выполнено в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности.

 

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