Хомчак назначен главнокомандующим ВСУ

Соответствующее решение принял президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Военными силами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в субботу, 28 марта.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

При этом появился указ, в соответствии с которым Хомчак был уволен с должности начальника Генерального штаба.

"Освободить Хомчака Руслана Борисовича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №124/2020.

Напомним, 28 марта Зеленский назначил генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Отметим, что разделение должностей выполнено в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности.

источник