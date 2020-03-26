Нет системы: Аваков рассказал, как изменилась преступность при карантине

Уровень преступности в Украине по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсений Аваков.

"Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что самое большое преступление, которое сейчас есть - это нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", - сказал он.

Кроме того, Аваков назвал идиотами тех, кто боится и ожидает в стране переворота и диктатур.

Напомним: по состоянию на 22:00 субботы, 28 марта, в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано девять летальных случаев от Covid-19 в Украине. Пять человек уже выздоровели

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