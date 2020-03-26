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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Ухане возобновили работу метро

Категория: Новости

В Ухане возобновили работу метро

В Ухане после двухмесячного карантина в связи с коронавирусом возобновили работу метро. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Метрополитен заработал снова сегодня, 28 марта.  Из девяти линий метро в городе запустили шесть. На каждой станции пассажирам будут мерить температуру тепловизором. 

В вагонах разрешается сидеть лишь через одного пассажира, чтобы соблюдалась дистанция. Людей без защитных масок не будут пускать в метро.

В городе также возобновили работу железной дороги.

Отметим, что город Ухань с 23 января этого года фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса.

Напомним, впервые заражение коронавирусом зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

По данным Worldometers, на сегодня количество зараженных коронавирусом в мире составляет 383 348 человек. В Китае число заболевших – 81 171, в том числе 3 277 - с летальным исходом и 73 159 - выздоровевших.

#Ухань #метро #эпидемия коронавируса
Источник: 112.ua


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