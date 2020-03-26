ДТЭК: никогда такого не было, и вот опять

Хотя энергохолдинг Рината Ахметова утверждает, что поводом для отказа от обслуживания его корпоративного долга является введение в Украине карантина это, мягко говоря, не правда. На самом деле котировки еврооблигаций ДТЭК падают, начиная с 5 марта. С того самого момента, как DTEK Finance Plc обнародовал результаты работы в 2019 году. Не вдаваясь в подробности, исходя из отчета ДТЭК аналитики сделали неутешительный вывод: без “Роттердам+” энергохолдинг Ахметова существовать не способен (смотри ниже — график котировок DTEK Energy, 10.75% 31dec2024 от Cbonds).

Остановить падение бондов DTEK Finance Plc удалось затормозить лишь после того, как как 18 марта новый премьер Денис Шмыгаль (успевший поработать за свою карьеру в том числе и в ДТЭК) продавил заградительную пошлину на импорт российского угля и электроэнергии.

Однако, этого было явно недостаточно. И точно также как в 2016 году, когда ДТЭК использовал войну на Донбассе как повод для объявления дефолта и начал переговоры о реструктуризации долга с кредиторами, теперь энергохолдинг Ахметова “взял на вооружение” уже коронавирус. Чтобы не платить 1 апреля купон по еврооблигациям с погашением в 2024 году, а также по банковской задолженности, проценты по которой необходимо было заплатить 31 марта, DTEK Finance PLC заявил о наступлении в Украине форс-мажора. Учитывая, что речь идет о сумме в совокупности порядка 50 млн долларов, очевидно, что ДТЭК сейчас находится в довольно жалком состоянии. Стоит ли напоминать, что помимо западных кредиторов Ахметов так же умудрился походя кинуть и украинское государство, не заплатив за газ 1,6 млрд гривен.

Очевидно, что не далек тот день, когда за “форс-мажор в Украине” как спасительную соломинку ухватятся как остальные активы Ахметова, так и его коллеги по олигархическому цеху. Помимо прочего, это позволит им вполне официально сесть на шею украинским налогоплательщикам, о чем мы намедни уже писали.

Как минимум, это снимет одно из главных возражений против объявления Украиной суверенного дефолта. Якобы это отрицательно повлияет на отечественные корпорации и лишит их доступа на западные рынки капитала. Как видим, с этой задачей отечественные олигархи прекрасно справятся сами, безо всякой помощи со стороны государства.