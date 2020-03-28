Украина и Венгрия договорились о сотрудничестве в области водородной энергетики

Украина и Венгрия заинтересованы в совместных проектах по транспортировке водорода в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел видеосвязь с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Во время разговора обе стороны уделили внимание водородной энергетике. Глава МИД Украины пригласил Венгрию принять участие в совместных с Украиной проектах по транспортировке водорода в ЕС.

В свою очередь, Петер Сийярто подтвердил, что Венгрия хочет активно участвовать в развитии водородной энергетики.

Отмечается, что министры согласились установить рабочий контакт между ведомствами для выработки соответствующих решений.

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