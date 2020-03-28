Как в Китае заботятся о гражданах пострадавших во время карантина

Китайский муниципалитет Ханчжоу раздаст горожанам подарочные талоны стоимостью 1 млрд 680 млн юаней ($238 млн) в целях поддержки розничной торговли и индустрии услуг, которые пострадали от эпидемии коронавирусной пневмонии COVID-19.



Ваучеры будут выдаваться в электронном виде через систему онлайн-платежей Alipay. Этими подарочными талонами можно будет рассчитываться в шести миллионах городских супермаркетов, магазинов и предприятий сферы услуг.

Напомним, что ранее в целях стимулирования внутреннего потребления и сферы услуг несколько регионов КНР решили перейти на 4,5-дневную рабочую неделю

Международное радио Китая