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  • Просмотров: 92
  • Дата: 29-03-2020, 19:00
29-03-2020, 19:00

Как в Китае заботятся о гражданах пострадавших во время карантина

Категория: Новости / История и общество

Как в Китае заботятся о гражданах пострадавших во время карантина

Китайский муниципалитет Ханчжоу раздаст горожанам подарочные талоны стоимостью 1 млрд 680 млн юаней ($238 млн) в целях поддержки розничной торговли и индустрии услуг, которые пострадали от эпидемии коронавирусной пневмонии COVID-19.


Ваучеры будут выдаваться в электронном виде через систему онлайн-платежей Alipay. Этими подарочными талонами можно будет рассчитываться в шести миллионах городских супермаркетов, магазинов и предприятий сферы услуг.

Напомним, что ранее в целях стимулирования внутреннего потребления и сферы услуг несколько регионов КНР решили перейти на 4,5-дневную рабочую неделю

 

 

Международное радио Китая



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