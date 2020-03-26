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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Из Нью-Йорка из-за коронавируса в Украину возвращаются украинцы

Категория: Новости

Из Нью-Йорка из-за коронавируса в Украину возвращаются украинцы

Спецсамолет МАУ с украинцами в ​​субботу вечером вылетел из Нью-Йорка в Киев. Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко в Twitter.

"Специальный рейс МАУ только что вылетел из Нью-Йорка на Киев - на борту 359 пассажиров", - написал он.

Напомним, в Украине количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 356 человек.

 

Источник: 112.ua


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