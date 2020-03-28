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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Чернигове во время пожара один человек погиб, спасли двух детей

Категория: Новости / Происшествия

В Чернигове во время пожара один человек погиб, спасли двух детей

В Чернигове произошел пожар, в результате которого один человек погиб, трое спасены спасателями. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В воскресенье в 2:48 спасателям поступило сообщение о пожаре частного двухэтажного с мансардой двухквартирного жилого дома.
По прибытию чрезвычайников, здание было охвачено пламенем, а на балконе второго этажа квартиры №1 звали на помощь владелица квартиры, и двое ее внуков (2007 и 2011 г.р соответственно). Спасатели с помощью выдвижной лестницы их спасли.

«Во время ликвидации пожара в квартире №2 спасатели обнаружили тело человека, данные о которой устанавливаются»,
 - говорится в сообщении.
Огонь уничтожел кровлю, межэтажные перекрытия, повреждены конструктивные элементы стен и имущество. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. К ликвидации возгорания привлекались 20 человек личного состава и семь единицы пожарной техники.


Источник: АиФ



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