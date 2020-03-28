Прибывшие из Азии украинцы отказываются от обсервации

Ночью 30 марта в Украину из Доха (Катар) прибыл самолет с пассажирами, которые отказываются от обсервации. О ситуации с рейсом PQ398 сообщил на странице в Facebook юрист Маси Найем.

Украинцы, отдыхавшие на Бали, добирались домой через Катар чартерным рейсом, который оплатили сами. По прибытию некоторых пассажиров отправили на обсервацию в отель "Козацкий", что в самом центре столицы (на Майдане Незалежности). Но около 140 граждан категорически отказались от обсервации, оставшись в самолете. Сообщается, что людей не выпускают из самолетов, пока те не подпишут документ об уведомлении о причинах и характере обсервации, последствиях несоблюдения режима.



"Граждан Украины не выпускают из самолета. Всех не выпускают. Условие? Подписание некого документа, в котором идет речь о том, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и т.д.",

"Апдейт - двери закрыли, дышать нечем (мотивируют тем, что мы таким образом нарушаем правила безопасности), питьевую воду не дают даже маленьким детям, туалет закрыт",

- написал Найем.Он подчеркнул, что людям запретили вести видеосъемку в самолетах, а также к людям не пускают адвоката.- рассказал Тарас Гончаренко, который находился на борту.Те, кто добровольно согласились на изоляцию, автобусами ГСЧС доставили в отель. На карантине украинцы пробудут две недели до 12 апреля. Многие люди жалуются на условия в отеле, где из кранов течет ржавая вода, а свою еду приносить нельзя.В здании дежурят представитель Нацполиции, которые фиксируют нарушения. Тем, кто хочет провести карантин в более комфортных условиях, предлагают платное размещение в отеле "Пуща Конгресс" или в другом аналогичной категории. За две недели проживания в двухместном номере обойдется в. При этом питание за от дельную плату или предлагается организовать курьерскую доставку или через родственников.