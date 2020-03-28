Прибывшие из Азии украинцы отказываются от обсервации

Ночью 30 марта в Украину из Доха (Катар) прибыл самолет с пассажирами, которые отказываются от обсервации. О ситуации с рейсом PQ398 сообщил на странице в Facebook юрист Маси Найем.
Украинцы, отдыхавшие на Бали, добирались домой через Катар чартерным рейсом, который оплатили сами. По прибытию некоторых пассажиров отправили на обсервацию в отель "Козацкий", что в самом центре столицы (на Майдане Незалежности). Но около 140 граждан категорически отказались от обсервации, оставшись в самолете. Сообщается, что людей не выпускают из самолетов, пока те не подпишут документ об уведомлении о причинах и характере обсервации, последствиях несоблюдения режима.
Он подчеркнул, что людям запретили вести видеосъемку в самолетах, а также к людям не пускают адвоката.
Те, кто добровольно согласились на изоляцию, автобусами ГСЧС доставили в отель. На карантине украинцы пробудут две недели до 12 апреля. Многие люди жалуются на условия в отеле, где из кранов течет ржавая вода, а свою еду приносить нельзя.
В здании дежурят представитель Нацполиции, которые фиксируют нарушения. Тем, кто хочет провести карантин в более комфортных условиях, предлагают платное размещение в отеле "Пуща Конгресс" или в другом аналогичной категории. За две недели проживания в двухместном номере обойдется в 338 евро. При этом питание за от дельную плату или предлагается организовать курьерскую доставку или через родственников.