Россия продолжает незаконно добывать нефть в морской зоне Украины

В Государственной пограничной службе Украины показали, как Россия незаконно добывает нефть в украинской морской зоне под охраной военных кораблей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



“В Одесском месторождении выявлены и распознаны самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ) “Украина”, переименованная оккупационными властями аннексированного Крыму в “Крым-1”, и “Таврида”. На обоих буровых установках имеются признаки продолжения промышленной деятельности, подняты флаги страны-агрессора”,

“На запрос корабля Морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили”,

– сказано в сообщении.При этом уточняется, что месторождения охранял российский ракетный катер.– говорится в сообщении.