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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья

Категория: Новости / Политика

СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья

Сегодня, 30 марта, в Запорожье Служба Безопасности Украины проводит обыски в городском совете и мэрии. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Действительно, СБУ совместно с полицией проводит обыски в горсовете, мэрии в рамках уголовного производства согласно ч. 2 ст. 364 УКУ. Это злоупотребление властью. Проводятся на основании постановления следственного судьи",
 – сообщил пресофицер СБУ в регионе Сергей Левченко.

Детали по этому делу пресс-центр СБУ общает опубликовать после окончания следственно-оперативных действий. В мэрии ситуацию относительно обысков пока официально не комментировали.

Сообщается, что по данным депутата горсовета Виталия Рябцева, обыски проходят как в самом помещении мэрии Запорожья, так и на дому у должностных лиц, в частности у одного из заместителей мэра.

Напомним, что 25 марта в Запорожье ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.


Источник: 112



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