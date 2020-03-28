СБУ проводит обыски в мэрии Запорожья

Сегодня, 30 марта, в Запорожье Служба Безопасности Украины проводит обыски в городском совете и мэрии. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Детали по этому делу пресс-центр СБУ общает опубликовать после окончания следственно-оперативных действий. В мэрии ситуацию относительно обысков пока официально не комментировали.
Сообщается, что по данным депутата горсовета Виталия Рябцева, обыски проходят как в самом помещении мэрии Запорожья, так и на дому у должностных лиц, в частности у одного из заместителей мэра.
Напомним, что 25 марта в Запорожье ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.