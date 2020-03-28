В инфекционной больнице откроют лабораторию для диагностики коронавируса

Новая лаборатория должна быть открыта в инфекционной больнице для ПЦР-диагностики - в Одессе подозревают, что лаборатория бывшей СЭС не справится при массовом заражении. Об этом в ходе аппаратного совещания рассказала глава горздрава Елена Якименкo.

46 депутатов отдали свой фонд на нужды здравоохранения - это 49 миллионов 850 тысяч гривен. Средства направят на закупку оборудования, реактивов, а также ремонт помещения. В лабораторном центре говорят, что будут делиться опытом и тестами.

С 26 марта диагностику проводят уже в Одессе, что значительно ускорило время проведения анализов.