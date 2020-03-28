В Одесском регионе подтверждены восемь случаев коронавируса

По данным Министерства здравоохранения Украины на сегодняшнее утро, 30 марта 2020 года, в Одесской области лабораторно подтверждено восемь случаев COVID-19.

Все пациенты находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

На сегодняшний день в городской клинической инфекционной больнице находятся 38 пациентов с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводится обследование на коронавирус. Из них у четырех пациентов диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики.

Инфекционная больница обеспечена лекарственными средствами и дезсредствами согласно потребности. В наличии имеется около 1000 литров антисептиков и 500 литров дезинфекционных средств. Проводится дополнительная закупка дезсредств на 4 млн гривен.

Более 6 млн гривен из городского бюджета выделено на закупку лекарственных средств. Перечень медикаментов для лечения COVID-19 утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №224 от 20.03.2020 года, их закупка проводится в кратчайшие сроки, сообщается на официальном сайте города. Для предотвращения распространения коронавируса одесситов настоятельно просят соблюдать карантин.