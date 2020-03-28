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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Фонд госимущества из-за кризиса приостанавливает большую приватизацию

Категория: Новости / Экономика и финансы

Фонд госимущества из-за кризиса приостанавливает большую приватизацию

Фонд госимущества приостанавливает большую приватизацию в Украине. Об этом в Facebook сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"В условиях мировой экономической турбулентности воздерживаемся от выставления на аукционы объекты большой приватизации и госпредприятия",
 – пишет Сенниченко.
В то же время, подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается: проводятся аудиты и разрабатываются "маркетинговые материалы".
Что касается малой приватизации (гаражи, брошенные дома, неработающие объекты, незавершенное строительство), то она продолжается.


Источник: ФОКУС



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