Фонд госимущества из-за кризиса приостанавливает большую приватизацию

Фонд госимущества приостанавливает большую приватизацию в Украине. Об этом в Facebook сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.



"В условиях мировой экономической турбулентности воздерживаемся от выставления на аукционы объекты большой приватизации и госпредприятия",

– пишет Сенниченко.В то же время, подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается: проводятся аудиты и разрабатываются "маркетинговые материалы".Что касается малой приватизации (гаражи, брошенные дома, неработающие объекты, незавершенное строительство), то она продолжается.