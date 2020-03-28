Ученые обнаружили на орбите мертвой звезды гигантскую планету

Астрономы обнаружили на орбите мертвой звезды, белого карлика гигантскую планету размером с Нептун. Самое удивительное это то, что планета в 4 раза больше, чем звезда.

На фото видно, что белый карлик, по-видимому, медленно разрушает планету: тепло от белого карлика испаряет материал из атмосферы планеты, образуя у нее кометоподобный хвост.

В конечном счете наше Солнце разделит ту же судьбу, что и этот белый карлик. Если газовые гиганты и ледяные гиганты нашей Солнечной системе мигрируют достаточно близко к звезде, их атмосфера может быть сдута точно так же, как с вышеупомянутой экзопланеты.