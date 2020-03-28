В Польше мужчина 3 дня прожил в машине, так как боялся заразить коронавирусом семью

В польском городе Острув-Великопольский мужчина три дня жил в машине, чтобы обезопасить свою семью от возможного заражения семьи коронавирусом. Как пишет Onet.pl, мужчина находится на заработках границей.

Во время дороги он почувствовал себя нехорошо, и после приезда в город сразу отправился в больницу. Медики его осмотрели и диагностировали бронхит. В него также приняли мазок для тестирования на коронавирус, выдали рецепт, и отправили домой.

Однако мужчина вместо того, чтобы приехать домой, поехал к местной санитарно-эпидемиологической станции, чтобы узнать, где ему ждать на результат теста. Мужчина заявил, что не хочет ехать домой, чтобы не подвергать опасности членов своей семьи.



"Его нельзя было отправить на карантин, потому что у него был бронхит, и ни один пациент с таким диагнозом не направляется на карантин. Поскольку у него были недостаточные симптомы для подозрения на коронавирусную инфекцию, его нельзя было госпитализировать в инфекционное отделение",

- заявил руководитель санитарно-эпидемиологической станции Анджей Белинский.Врач уверил, что мужчине просто "следовало выспаться, согреться, выпить чай с лимоном и не покидать кровать, пока он не выздоровеет и не получает результат теста на COVID-19". В то же время мужчина решил не рисковать здоровьем родных и все то время, что делали тест – а это три дня – жил в машине.

Сотрудники санитарно-эпидемиологического центра в течение этих дней наблюдали за состоянием мужчины. Результат теста оказался отрицательным, и мужчина уже дома.