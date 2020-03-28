Новая почта запускает доставку лекарств

Со 2 апреля компания Новая почта и сеть Аптека 9-1-1 запускают доставку медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Заказ лекарств и других товаров с доставкой будет доступен на сайте apteka911.com.ua. Клиенты смогут выбрать доставку в отделение Новой почты, курьерскую бесконтактную доставку и к почтомату по Киеву.

Отмечается, что сеть Аптека 9-1-1 представлена во всех регионах Украины, что гарантирует быструю доставку заказов в любую точку назначения. Кроме того, сеть работает непосредственно с производителями медтоваров и осуществляет прямые поставки.