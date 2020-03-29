UFC не будет проводить бой Нурмагомедов – Фергюcон

18 апреля в США должен был состояться поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Но из-за карантина во всем мире, в том числе и в России, закрыли границы. Поэтому Хабиб находится в Дагестане, тренируется, но на поединок вылететь не сможет.



"Мы находились дней десять в Калифорнии, тренировались в зале АКА, не зная, будем ли мы драться и где будем драться, в каком формате – со зрителями или без. Много было вопросов, на которые не было ответов. Потом пришла информация от UFC, что бой на 100% не пройдет в США, они сказали что бой на 99% пройдет в Абу-Даби, и мы, посоветовавшись с UFC, за месяц до боя вылетели в Эмираты. Это было 19 или 20 числа. Когда мы прилетели, нам сказали, что границы закрыты, и что никто без паспорта гражданина Эмиратов не сможет заехать. Нам пришлось оттуда улететь в Россию",

"Не знаю, к какому бою вести подготовку. Везде закрыты границы. Весь мир на карантине. Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир в США, в одном из штатов. И я сейчас не могу выехать из России, границы закрыты. И сейчас идет речь о том, чтобы бой прошел без меня. Я не против. Пусть делают это по законам. Я понимаю это, и бойцы должны драться, чтобы зарабатывать на жизнь. Как я знаю, у Тони Фергюсона будет другой соперник",

– рассказал Хабиб в Instagram.– сказал россиянин.Напомним, Хабиб Нурмагомедов дрался последний раз в сентябре в Абу-Даби, где победил Порье.