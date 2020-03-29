Полотенце Брайанта с последнего матча продали за круглую сумму

Полотенце разбившегося в конце января во время крушения вертолета Коби Брайанта, с которым легендарный баскетболист был на своем последнем в карьере поединке против «Юты Джаз» в 2016 году, продали с аукциона за большую сумму.

Как стало известно, один из фанатов «озерных», мечтающий открыть музей команды в Южной Калифорнии, выложил 33 тысячи долларов за вещь, которая была на плечах Коби во время прощальной речи перед заполненной домашней ареной — «Стэйплз Центр».

Напомним, что в поединке с «Ютой» Брайан набрал 60 очков и принес своей команде победу — 101:96. При этом на тот момент 37-летний Коби стал самым возрастным баскетболистом, набравшим 50 и более очков в матче НБА.