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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В Харьковской области двухлетний ребенок отравился водой из колодца

Категория: Новости / Происшествия

В Харьковской области двухлетний ребенок отравился водой из колодца

В селе Русская Лозовая Дергачевского района двухлетний ребенок отравился водой из колодца. Об этом сообщили пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра МЗ Украины.
Как заявляют в пресс-центре, ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии Харьковской детской клинической больницы № 1.

«Специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проведено расследование случая отравления ребенка нитратами. Установлено, что родители ребенка для приготовления пищи использовали воду из собственного индивидуального колодца. Проба воды из колодца исследована в лаборатории Дергачевского межрайонного филиала нашего учреждения. Концентрация нитратов в воде составляла 89,5 мг/дм3 при нормативном значении не более 50 мг/дм3»,
 − пишут в сообщении.
В настоящее время, после проведенного лечения ребенок выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. В пресс-службе отмечают, что в Харьковской области зарегистрировано уже второй в текущем году случай острого отравления нитратами.


Источник: АиФ



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