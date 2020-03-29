В Харьковской области двухлетний ребенок отравился водой из колодца

В селе Русская Лозовая Дергачевского района двухлетний ребенок отравился водой из колодца. Об этом сообщили пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра МЗ Украины.

Как заявляют в пресс-центре, ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии Харьковской детской клинической больницы № 1.



«Специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проведено расследование случая отравления ребенка нитратами. Установлено, что родители ребенка для приготовления пищи использовали воду из собственного индивидуального колодца. Проба воды из колодца исследована в лаборатории Дергачевского межрайонного филиала нашего учреждения. Концентрация нитратов в воде составляла 89,5 мг/дм3 при нормативном значении не более 50 мг/дм3»,

− пишут в сообщении.В настоящее время, после проведенного лечения ребенок выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. В пресс-службе отмечают, что в Харьковской области зарегистрировано уже второй в текущем году случай острого отравления нитратами.