Наличный доллар подешевел

В понедельник, 30 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 7,30 коп и составляет 27,9330 грн. Курс продажи упал на 9,30 коп – до 28,6310 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,6 грн, максимальный - 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,25 грн, максимальный - 30,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,53 коп и составляет 30,4207 грн. Средний курс продажи вырос на 1,20 коп до 31,5257.

Минимальный курс покупки для евро составил – 29,3 грн, максимальный - 30,9 грн. Для продажи минимальный курс – 30,9 грн, максимальный - 32,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 3,105 грн. Средний курс продажи упал на 2,8 коп и составляет 3,699 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,4 грн. Для продажи минимальный курс – 3,55 грн, максимальный – 4,0 грн.