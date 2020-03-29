В мэрии рассказали, как будут хоронить умерших от коронавируса

В случае, если в Одессе будут умершие от коронавируса, их захоронят по специальному протоколу.

Как сообщила в ходе заседания штаба по противодействию коронавирусу заместитель городского головы Светлана Бедрега, согласно распоряжению главного санитарного врача Украины, тела умерших должны быть обработаны специальным дезраствором, помещены в герметичный полиэтиленовый пакет и погребены в компактном гробу.



«Во время церемонии похорон присутствовать может только один человек на 10 квадратных метров, на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. При этом сотрудники, ответственные за погребение, должны вести учет присутствующих»,

— отметила чиновник.Также Светлана Бедрега сообщила, что сейчас ведутся переговоры об установке на территории инфекционной больницы рефрижератора с холодильной камерой для хранения тел умерших от коронавируса, если таковые будут.