 
Информация к новости
  • Просмотров: 94
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Прислуга Елизаветы II заразилась коронавирусом

Категория: Новости

Прислуга Елизаветы II заразилась коронавирусом

У королевского лакея, который находился в регулярном контакте с Елизаветой II, диагностировали коронавирус. Сообщается, что Covid-19 был выявлен у мужчины, который выгуливал собак королевы, приносил ей еду, напитки и письма. Служащего отправили на изоляцию, а десятки других работников прошли экспресс-тесты.
Вирус больше ни у кого не обнаружили, но часть персонала также отправили на изоляцию. После инцидента 93-летняя Елизавета II переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок. Там она будет находиться в изоляции со своим 98-летним супругом принцем Филиппом.
Напомним, что 25 марта у принца Чарльза, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II, обнаружили коронавирус.


Источник: 112



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать