Прислуга Елизаветы II заразилась коронавирусом

У королевского лакея, который находился в регулярном контакте с Елизаветой II, диагностировали коронавирус. Сообщается, что Covid-19 был выявлен у мужчины, который выгуливал собак королевы, приносил ей еду, напитки и письма. Служащего отправили на изоляцию, а десятки других работников прошли экспресс-тесты.

Вирус больше ни у кого не обнаружили, но часть персонала также отправили на изоляцию. После инцидента 93-летняя Елизавета II переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок. Там она будет находиться в изоляции со своим 98-летним супругом принцем Филиппом.

Напомним, что 25 марта у принца Чарльза, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II, обнаружили коронавирус.