Король Таиланда самоизолировался в роскошном отеле с гаремом из 20 женщин

68-летний король Таиланда Рама Х, Маха Вачиралонгкорн, самоизолировался с поистине королевским размахом. Монарх целиком арендовал роскошный спа-отель Grand Hotel Sonnenbichl в Альпах, в Баварии. Компанию ему, как пишет издание Metro, составляют многочисленные слуги, помощники, а также «гарем» из 20 женщин. Есть ли среди них официальная королева Таиланда Сутида — не сообщается. Сутида стала королевой-консортом 4 мая 2019 года. Помимо нее у короля есть еще три жены.

Вместе с тем 119 человек из окружения короля были отправлены обратно в Таиланд по подозрению в том, что у них может быть COVID-19.

Побег короля на другом конец света вызвал возмущение на него родине, где королевская власть считается божественной. Хотя в стране грозит тюремный срок до 15 лет за оскорбление или критику монарха, в соцсетях все чаще задаются вопросом — зачем нам нужен король?

В Таиланде Рама Х не появлялся на публике с февраля этого года. Между тем ситуация в Германии ухудшается. Если в Таиланде, где вспышка эпидемии началась раньше (еще в январе), общее число инфицированных составляет 1651 человек, а число умерших — десять, то в Германии заражено уже более 62 400 человек. А летальных исходов зафиксировано более 540.