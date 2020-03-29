Вследствие карантина Польшу покинуло почти 100 тысяч украинских заробитчан

В марте 2020 года, пандемия коронавируса и введение в Европе карантина заставили украинских заробитчан массово покидать насиженные места в ЕС и возвращаться домой. По данным польского издания Rzeczpospolita, за последний месяц польскую границу пересекли около 90 тысяч украинских граждан.

Всего в марте польскую границу пересекли 118 тыс. иностранцев, 89 тыс. из них оказались украинцами. Вместе с тем заехало в страну через восточную границу лишь 32 тыс. человек.

90% украинцев, которые выехали из Польши, работали в основном гастрономии, отельном секторе и услугах. Но сейчас работу пришлось приостановить в связи с эпидемией.

Дополнительная проблема заключается в том, что большинство административных учреждений ушли на карантин. И у многих эмигрантов, работающих в Польше, заканчивается вид на жительство, виза или безвизовый период.

Польские пограничники отмечают, что это настоящий отток в беспрецедентных масштабах. Среди украинцев, которые выехали из страны, работали там на законных основаниях. Много было и студентов.

В последнюю неделю перед закрытием границы у пропускных пунктов выстраивались огромные толпы граждан, которые хотели успеть вернуться в Украину.



"В течение 12-часовой ночной смены границу прошли 5 тыс. человек. Это рекордно высокий уровень… В то же время въезды в страну иностранцев были единичными",

– рассказал спикер пограничников Дариуш Синицкий.В среднем за последние дни на этом пункте пропуска проходили от 3 до 5 тыс. граждан Украины в течение дня. В Польшу заехали лишь 500 человек.Напомним, по данным МИД Украины, с введением карантина в Украину вернулось почти 150 тысяч граждан.