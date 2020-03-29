Одесские коммунальщики ограждают лентой детские и спортивные площадки

Со вчерашнего дня сотрудники коммунальных предприятий города ограждают детские и спортивные площадки, потому что, несмотря на строгий карантин, одесситы продолжают прогуливаться в подобных местах.

Поэтому для предотвращения массового скопления людей, коммунальщики огораживают детские и спортивные площадки сигнальной лентой и вывешивают информационные таблички.

Придерживайтесь правил и рекомендаций, и будьте здоровы!

- не выходите из дома без необходимости;

- ограничьте социальные контакты;

- проветривайте помещение;

- мойте руки с мылом;

- обрабатывайте продукты термически;

- если все же нужно выйти на улицу - надевайте маску, перчатки, соблюдайте дистанцию ​​с другими людьми минимум 1,5 метра.