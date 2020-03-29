Одесские коммунальщики ограждают лентой детские и спортивные площадки

Со вчерашнего дня сотрудники коммунальных предприятий города ограждают детские и спортивные площадки, потому что, несмотря на строгий карантин, одесситы продолжают прогуливаться в подобных местах.
Поэтому для предотвращения массового скопления людей, коммунальщики огораживают детские и спортивные площадки сигнальной лентой и вывешивают информационные таблички.
Придерживайтесь правил и рекомендаций, и будьте здоровы!
- не выходите из дома без необходимости;
- ограничьте социальные контакты;
- проветривайте помещение;
- мойте руки с мылом;
- обрабатывайте продукты термически;
- если все же нужно выйти на улицу - надевайте маску, перчатки, соблюдайте дистанцию с другими людьми минимум 1,5 метра.