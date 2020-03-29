В Одесской области выпал снег

Сегодня, 31 марта, в Одесской области внезапно пошел снег. При этом на юге региона осадки более обильны, чем в областном центре.

По данным синоптиков, похолодание пришло к нам с воздушными массами из Арктики и продлится как минимум до конца недели.

Сегодня, как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе снега больше не будет. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура днем 5-7°С тепла, ночью около нуля. В районах области ночью еще холоднее — от 2°С мороза.

На первые дни апреля прогнозируется ночью 0-5°С мороза, днем 7-12°С тепла.