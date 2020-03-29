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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Зоозащитники и пользователи соцсетей ополчились на Гуфа из-за того, что он натравил своего пса на других собак

Категория: Новости

Зоозащитники и пользователи соцсетей ополчились на Гуфа из-за того, что он натравил своего пса на других собак

Рэпер Гуф в очередной раз попал в скандальную историю. На этот раз – из-за видео в стрим Instagramа, на котором музыкант показал схватку своей овчарки с другой собакой. На ролике Гуф не только не пытается прекратить схватку, но и поощряет своего питомца.  

"Кто-то на районе появился? Кто здесь хозяин? Пусть следят за своими собаками!",
- слышен за кадром голос Гуфа.
После этого музыкант обращается с претензией к соседке – хозяйке собаки. Женщина  в ответ утверждает, что собака сбежала, а не была выпущена хозяевами без поводка.  
На данный момент видео на странице Гуфа недоступно, однако размещено на других страницах в instagram. Люди осуждают действия музыканта и вовсю ругают его. 
"Фу! Как не стыдно натравил свою собаку на безобидного пса!!!!", "Ты че б***о делаешь, а с**а? Ты б***ь от реальности оторвался?", "Отвратительный мерзкий человек! Допустить подобное может только животное! Удивительно какой жестокой тварью может быть человек. Обидеть самого безобидного животного, которое понятие не имеет что такое агрессия! Вы чудовище!"
- гласят самые безобидные из них.
Ополчилась на Гуфа и Ассоциация адвокатов по правам животных, которая потребовала провести проверку в отношении рэпера. Они также разместили на своей странице текст обращения с требованием к правоохранителям "дать правовой анализ действий" Гуфа и просят всех желающих присоединиться к ним.
Стоит отметить, что это не первый скандал, в который попал Гуф. В октябре 2019 года ему пришлось официально извиняться перед женщинами Кавказа за свои слова: говоря о них, он употребил слово "хачухи". До этого музыкант удалил с канала на YouTube клип "Москва", набравший рекордные миллион дизлайков на YouTube. 


Источник: КП в Украине



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