Медики назвали три продукта, которые повышают устойчивость к воздействию вирусов

Зарубежные медики перечислили 3 продукта, которые повышают устойчивость организма к воздействию вирусов. Доводы специалистов привело индийское издание Bold Sky.

В связи со вспышкой коронавируса во всем мире ученые и медицинские работники ищут способы противостояния болезни. В данном случае врачи сделали акцент на продуктах, содержащих натрий - минерал, который играет жизненно важную роль в поддержании баланса жидкости в организме. Он же помогает расслабить мышцы, защитить тело от истощения, таким образом, элемент играет одну из важных ролей в укреплении иммунитета.

В частности, сыр богат кальцием, фосфором, натрием, витамином B12 и фолатом, а соль делает продукт более приятным по текстуре, действуя при этом как консервант. Исследование, опубликованное в журнале Американской диетической ассоциации, показало, что полоскание его под проточной водой в течение 3 минут снижает содержание Na на 63%, поэтому врачи предостерегают от данной манипуляции.

В список включены и овощи, польза для здоровья которых бесценна, поэтому стоит включить в рацион репу, кабачки, тыкву, капусту всех видов, морковь и тыкву. Лучше есть их в сыром виде или подвергать их минимальной тепловой обработке.

Медики также посоветовали в умеренных количествах есть диетическое свежее мясо, особенно курицу, морепродукты. К примеру, говядина - это хороший источник белка, железа, цинка и селена, которые помогают клеткам организма справляться с любыми болезнями.

А вот в курином бульоне содержится практически весь набор аминокислот, необходимых для блокирования воспалительных клеток и подавления развивающейся инфекции.