American Airlines попросит $12 млрд госпомощи на время кризиса

Авиакомпания American Airlines попросит $12 млрд финансовой поддержки от правительства США, чтобы избежать последствий, связанных с эпидемией коронавируа. Об этом говорится в письме руководства авиакомпании к сотрудникам, передает ВВС.

Исполнительный директор Дуг Паркер и президент Роберт Изом отметили в письме, что эта сумма позволит преодолеть "даже самые худшие из возможных сценариев в будущем".

Персонал авиакомпании обещают не отправлять в отпуск за свой счет, а также не сокращать ставки и льготы в течение следующих шести месяцев. При этом работникам предложат "расширенные возможности отпуска и досрочного выхода на пенсию".

Прибыль American Airlines за 2019 год составила $2,9 млрд, выплаты дивидендов акционерам - $1,3 млрд. Согласно принятому Конгрессом США 26 марта пакету помощи для экономики на $2,2 трлн, авиакомпаниям выделено $50 млрд, половина из которых предоставляется ​​в виде грантов. Вторая половина предполагает займы в обмен на то, что компании не будут увольнять персонал по крайней мере до 30 сентября. В American Airlines надеются вернуться к полному расписанию к этому времени.



"Мы намерены подать заявку на эти средства и уверены, что, наряду с нашей относительно высокой доступной денежной позицией, они позволят нам преодолеть даже самые худшие из возможных сценариев в будущем",

- говорится в письме.