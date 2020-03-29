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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Стало известно, в чем подозревают Лероса

Категория: Новости / Политика

Стало известно, в чем подозревают Лероса

Народный депутат из фракции "Слуги народа" Гео Лерос подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. Так, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины направило в Государственное бюро расследований рапорт о совершении Леросом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

“Установлено, что народный депутат Украины фракции политическая партия “Слуга народа” Лерос Гео Багратович, 24.04.1989 г.р., в период с 2016 по 2019 годы, занимая должности советника Министра информационной политики и советника Киевского городского главы по вопросам культуры, будучи основателем арт-проекта Art United Us из общественной организации Citi art, пролоббировал для его реализации выделение из государственного бюджета Украины средств в размере 3,7 млн грн”,
 – говорится в документе.
Напомним, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.


Источник: БУКВЫ



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