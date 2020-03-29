Украинские полярники добрались до Чили и скоро будут в Антарктиде

Несмотря на карантин, Украине удалось отправить в Чили полярников. Сейчас они должны будут пройти обсервацию, а потом на корабле отправятся в Антарктиду. Среди ученых есть одессит. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

25 экспедиция в Антарктиду была на грани срыва из-за карантина и ситуации с коронавирусом. Но 12 украинским полярникам все-таки удалось добраться в Чили. Сейчас они уже находятся в городе Пунта-Аренас на берегу Магеланового залива. После того, как они пройдут 2-недельный карантин, на корабле смогут добраться в Антарктиду, где сменят предыдущую группу. Ее участники целый год были вдали от дома.

В составе экспедиции есть одесский ученый Вадим Жуковский, он изучает физику атмосферы и изменение климата. Это уже 25-я экспедиция украинцев на полярную станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. На данный момент карантин проходит даже там: к станции ограничен доступ туристов.

Также в группе есть врач, который будет следить за состоянием здоровья полярников. Особенное внимание будут уделять симптомам коронавируса, в случае заболевания одного из членов экспедиции, он сразу будет изолирован. На станции метеорологи, геофизики и биологи проведут год. Первый раз группа пыталась улететь на станцию еще 16 марта, но карантин внес коррективы.