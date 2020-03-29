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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Черновцах пьяный водитель насмерть сбил женщину, а потом сжег свое авто

Категория: Новости / Происшествия

В Черновцах пьяный водитель насмерть сбил женщину, а потом сжег свое авто

В Черновцах на улице Галицкий Путь произошла авария, в результате которой погибла 28-летняя женщина. Убегая с места ДТП, водитель совершил еще одну аварию, после чего поджег свой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области.
Отмечается, что 36-летний водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате полученных травм потерпевшая погибла на месте аварии. Нарушитель не остановился, чтобы оказать помощь женщине и не вызывал скорую.

«Пытаясь скрыться с места преступления, мужчина допустил столкновение с автомобилем Audi. Затем водитель поджег свое транспортное средство неподалеку от места аварии и скрывался дома. Однако патрульные полицейские быстро разыскали его»,
 - говорится в сообщении.
По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения установлено, что содержание алкоголя в крови нарушителя почти в 10 раз превышает допустимую норму.
Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения. Для выяснения всех обстоятельств ДТП назначен ряд криминалистических экспертиз. Продолжается досудебное расследование.


Источник: АиФ



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