В Беларуси зафиксировали первую смерть от Covid-19

В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса Covid-19: скончался актер театра им. Якуба Коласа в Витебске Виктор Дашкевич. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на слова жены умершего Светланы Дашкевич.

Светлана сообщила, что вдвоем с мужем они лечились от пневмонии. Впоследствии из-за ухудшения самочувствия попали в больницу.

Анализ 75-летнего актера на коронавирус оказался положительным. Его самочувствие ухудшалось, и несколько дней он провел в больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас в театре отменены все спектакли, еще несколько актеров лечатся от пневмонии. Отмечается, что в Беларуси до сих пор официально не введен карантин, хотя по состоянию на 30 марта уже было подтверждено 152 инфицирования.

Напомним, что Россия закрыла границу с Беларусью из-за распространения коронавируса. На границе создали "зеленый коридор" для импорта товаров первой необходимости.

