Ермак назвал два условия для встречи "нормандской четверки"

Главным условием для проведения следующего саммита в нормандском формате является выполнение двух основных условий. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга во вторник, 31 марта.

Ермак подчеркнул, что основными условиями является - полное прекращение огня и комплексное соблюдение Минских договоренностей (которые включают в себя первый пункт). Украина, по его мнению, делала все возможное для выполнения этих соглашений, но "не все зависит от нас".

Украина всегда делала все, чтобы это выполнить, но не все зависит от нас. К сожалению, другая сторона не придерживается тех обязательств, которые достигнуты в Париже. В первую очередь, это прекращение огня. Украинская сторона повторяет: если кто-то нападает, стреляет по нашим бойцам, наша армия каждый раз дает отпор, но это не останавливает наше стремление к миру, договоренностям. В первую очередь, это минские договоренности", - сказал он.

Он акцентировал на том, что "у нас нет времени на переговоры, которые не дают результата", имея ввиду переговоры с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР, которые не являются участниками ТКГ.

"Наша позиция меняться не будет. Мы никогда не вели переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР и никогда их вести не будем. В Минских договоренностях есть подписи представителей Л/ДНР. В этих договоренностях есть условия, которые Украина должна оговорить в представителями, они не являются участниками трехсторонней контактной группы и никогда ими не станут", - убежден Ермак.

Но, отметил глава ОП, Украина готова говорить с гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях, и которые не являются участниками войны на Донбассе.