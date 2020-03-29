Ермак назвал два условия для встречи "нормандской четверки"

Главным условием для проведения следующего саммита в нормандском формате является выполнение двух основных условий. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга во вторник, 31 марта.
Ермак подчеркнул, что основными условиями является - полное прекращение огня и комплексное соблюдение Минских договоренностей (которые включают в себя первый пункт). Украина, по его мнению, делала все возможное для выполнения этих соглашений, но "не все зависит от нас".
Он акцентировал на том, что "у нас нет времени на переговоры, которые не дают результата", имея ввиду переговоры с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР, которые не являются участниками ТКГ.
Но, отметил глава ОП, Украина готова говорить с гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях, и которые не являются участниками войны на Донбассе.