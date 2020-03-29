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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Карантин может продлится минимум два месяца, как в Европе

Категория: Новости

Карантин может продлится минимум два месяца, как в Европе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что, принимая во внимание ситуацию с распространением коронавируса, карантин в Украине может продлиться как минимум 2 месяца.

"Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, и там "будем посмотреть". Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии",
  – сказал Аваков.
Таким образом, карантин в Украине может затянуться минимум до 12 мая.
Комментируя текущую ситуацию в стране, премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин анализирует возможные варианты ослабления карантина для запуска экономики, но это зависит от скорости распространения коронавируса.
По его словам, власти понимают, что у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", и потому карантин из-за коронавируса, вероятно, будет существенно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения.


Источник: ФОКУС



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